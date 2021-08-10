شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسائر 4%.. كيف يفتح سوق الذهب تداولاته اليوم "هبوط أم ارتفاع"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد خسائر وصلت إلى 4% يترقب سوق الذهب اليوم الثلاثاء عددا من المؤشرات الاقتصادية الهامة لعدد من الدول التي يمكن أن تكون سبباً في تغير مستوى الذهب.

ومن المقرر الثلاثاء 10 أغسطس إعلان مؤشر ثقة الأعمال من NAB الأسترالية والثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو من ZEW والثقة الاقتصادية لألمانيا من ZEW ، وهنا يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية لقياس التعافي في الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

الذهب نزل لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر أمس الاثنين، فيما أججت بيانات الوظائف الأميركية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

سعر الذهب في مصر خسر قرابة 10 جنيهات في تداولات أمس الاثنين لتسجل أسعار الذهب، لعيار 18 يسجل 657 جنيها وعيار 21 يسجل 766 جنيه وعيار 24 يسجل 875 جنيها الجنيه الذهب 6128 جنيها واونصة الذهب 1744 دولار.

سعر الذهب في البورصات العالمية هبط لمستويات جعلت أونصة الذهب تسجل مستوي يقترب من 1740 دولار في التعاملات الفورية، وهذا يجعل السوق يفتح تداولاته اليوم في منحني هبوطي ما لم يكن للمضاربين على المعدن الأصفر رأي آخر بالاتجاه لشراء الذهب ومن ثم صعوده مرة أخري.