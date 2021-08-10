شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10940 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم 10850 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة القوي 11100 نقطة، ومع ذلك في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه قد يعيد اختبار مستوى الدعم 10600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,928 بينما مستوى المقاومة هو 10,957 نقطة