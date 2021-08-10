شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 2.762 ريال، مما يعد اشارة سلبية، كما تراجع السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 2.65 ريال كمستوى اول ثم 2.45 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.82 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.74 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط