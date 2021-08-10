شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 7.40 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر "Price Oscillator" اشارة بيع، مما يشير الى امكانية استمرار الضغوط البيعية على السهم للوصول به لمستوى الدعم 7 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.46 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط