شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) انخفاضا متوقع -تحليل صباحي- 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 1.655 ريال، وذلك بعدما لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.73 ريال، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.56 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.73 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.62 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط