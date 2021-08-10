شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.158 ريال، مكون نموذج القاع المزدوج والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 1.28 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة القوي عند 1.20 ريال كمستوى اول ثم 1.28 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.12 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.13 وبين مستوى المقاومة هو 1.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد