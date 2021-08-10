شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.01 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.95 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.06 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط