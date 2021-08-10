شكرا لقرائتكم خبر عن لولو السعودية تطلق حملة «روعة آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ابتداءً من 4 أغسطس 2021، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بمجموعة واسعة من المستلزمات الأساسية اليومية والبقالة والفواكه المتنوعة والخضراوات والأطعمة المجمدة والمبردة والأطعمة الطازجة، بالإضافة إلى المواد غير الغذائية كمستلزمات المنزل والمفروشات المنزلية، وتم تقديم أكثر من 120 منتجًا جديدًا في المتاجر، بالإضافة إلى أكثر من 2500 منتج متنوع من المنتجات الشرقية.

وقام السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى، بافتتاح «روعة آسيا» في أفنيو مول بالرياض، بحضور سفراء دول آسيا الثمانية المشاركة في العرض الكبير: سعادة السيد داتو يوسف بن إسماعيل سفير بروناي دار السلام لدى المملكة، وسعادة السيد عارف هدايت نائب رئيس البعثة، سفارة جمهورية إندونيسيا، وسعادة د. داتو عبدالرزاق عبدالوهاب سفير ماليزيا لدى المملكة، وسعادة السيد تين يو سفير جمهورية اتحاد ميانمار لدى المملكة، وسعادة السيد عدنان فيلالونا ألونتو سفير الفلبين لدى المملكة، وسعادة السيد وونغ تشاو مينغ سفير سنغافورة لدى المملكة، وسعادة السيد ساتانا كاشيمسانتا نا أيوديا، القائم بأعمال السفارة التايلاندية الملكية في الرياض، وسعادة السيد فو فييت دونج سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة.

وأُقيم في المنطقة الغربية حفل الإطلاق في لولو هايبر ماركت في إيفنت مول في حي الأمير فواز، جدة، نائب القنصل العام لسفارة ماليزيا بجدة، معالي د. سراجاك بوراناسامريدي، القنصل العام للقنصلية الملكية التايلاندية العامة بجدة، وسعادة ماري جينيفر دينغال، القنصل القائم بأعمال رئيس القنصلية العامة الفلبينية في جدة.

وقال شهيم محمد: «لدى لولو علاقة قوية مع الدول الآسيوية؛ حيث لدينا متاجر هايبر ماركت في ماليزيا وإندونيسيا وشبكة واسعة من موردي المنتجات والمواد الغذائية وغير الغذائية في المنطقة»، «لذلك، فهي تقدم لنا مجموعة متنوعة من السلع التي نخزنها من المناطق الآسيوية للمتسوقين في المملكة العربية السعودية. نحن على يقين من أن العملاء سيحبون مجموعة المنتجات هذه، ومظهرها الغريب وذوقها الرائع وجودتها الدائمة للمواد غير الغذائية».