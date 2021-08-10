شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأحساء تنظم ورشة «مهارات إبداعية في الاتصال والإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت غرفة الأحساء مؤخرا، ورشة عمل (مهارات إبداعية في الاتصال والإعلام)، وذلك بقاعة المها في فندق مكان بالأحساء بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية بالأحساء.

وتناولت الورشة التي قدمها المدربان خالد القحطاني مدير الاتصال المؤسسي بالغرفة ومحمد العباد المذيع والمدرب الإعلامي، ثلاثة محاور رئيسة شملت فن ومهارات الاتصال والكاريزما وعلاقتها بفن الاتصال، وتطبيقات عملية تعزز فنون ومهارات الاتصال، وكذلك فنيات الإلقاء الإعلامي والصفات الواجب توافرها في الإعلامي الناجح، والتدريب على مهارات الارتجال وتوليد الأفكار الإعلامية.

وحاولت الورشة التي التزمت بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، الإجابة عن أسئلة لماذا يفشل البعض في بناء وتكوين علاقات تواصل واتصال متميزة مع الآخرين وكيفية كسر الرهبة والخوف أثناء الحديث أمام الجمهور وكيفية قراءة وتحليل الرسائل الإعلامية المختلفة.

وجاءت الورشة ضمن سلسلة الفعاليات والبرامج التطويرية والدورات التدريبية التخصصية التي تنظمها وتستضيفها الغرفة لرفع كفاءة العاملين في مجالي الاتصال والإعلام وتنمية الطاقات والموارد البشرية الشبابية المهتمة، وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب وشابات الأحساء على تلقي ونشر المعرفة.

يشار إلى أن الورشة خصصت مقاعد مجانية لشركاء الغرفة والجمعيات الخيرية بالأحساء.