شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساهم الآلية الجديدة للقطن في زيادة مساحة زراعته الموسم المقبل؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق لأول مرة الآلية الجديدة لتداول الأقطان فى كل محافظات الجمهورية خلال الموسم الحالى، بعد نجاح التجربة فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية الموسم الماضى.

وتعمل الآلية الجديدة على استلام الأقطان بدون شوائب من المزارعين مباشرة .

ونظرا لارتفاع سعر بيع القطن وارتباطه بالسعر العالمى زادت مساحة زراعته الموسم الحالى بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي تعرف علي التفاصيل .

1 - جارى تجهيز 4 محالج منهم 3 جديدة لاستقبال الأقطان وحلجها بالطريقة الحديثة.

2- المحالج التى ستعمل فى محافظات الفيوم والشرقية والبحيرة والغربية.

3 – سيتم تعميم الآلية على كل المحافظات ووضع ضوابط بمشاركة القطاع الخاص .

4- سيتم تحديد مراكز تجميع بكل محافظة لاستلام الأقطان خلال الفترة المقبلة وبيعها.

5- تتم عملية البيع من خلال مزادات بين الشركات المتقدمة ووفقا السعر العالمى خاصة سعر قطن البيما الأمريكى.

6- ساهمت الآلية الجديدة فى استعادة القطن المصرى عافيته مرة أخرى خلال الموسم الجارى.

7- ارتفعت الزراعات بنحو 55.3 ألف فدان حيث ارتفعت زراعته لـ236.7 ألف فدان مقابل 181.3 ألف فدان بزيادة بلغت نحو 55.3 ألف فدان عن الموسم الماضى .