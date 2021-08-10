شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 17% بعد إقرار لقاحها في أستراليا وسويسرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تداولات اليوم الإثنين بعد إقرار لقاح شركة المستحضرات الطبية الأمريكية والتكنولوجيا الحيوية في كل من أستراليا وسويسرا.



وذكرت "موديرنا" أن السلطات التنظيمية في أستراليا أقرت استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا على الأشخاص البالغة أعمارهم 18 عاما فأكثر، وتتوقع الشركة الأمريكية البدء في تسليم لقاحها في النصف الثاني من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.



يأتي ذلك بعد اتفاق بين "موديرنا" والحكومة الأسترالية لتوريد 10 ملايين جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، كما ينص بند التعاقد على خيار لتوريد 15 مليون جرعة إضافة في العام القادم.



وعلى الجانب الآخر، أقرت السلطات السويسرية استخدام لقاح "موديرنا" للأشخاص الذين تتراوح بين 12 عاما و17 عاما.



تجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذي لـ"موديرنا" "ستيفن هوج" صرح في وقت سابق بأن مقترح الحصول على جرعة ثالثة من لقاح الشركة ربما تكون ضرورية لوقاية البشر قدر الإمكان خلال فصل الشتاء من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 17.1% وأغلق جلسة الإثنين عند 484.4 دولار، وسجل أعلى سعر على الإطلاق خلال الجلسة عند 493.7 دولار.