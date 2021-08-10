شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض و"داو جونز" يتخلى عن مستوياته القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين مع متابعة المستثمرين لتطورات جائحة "كورونا".



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



ومن جانبها، طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" مشرعي الكونجرس بضرورة رفع سقف الدين من أجل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية والحيلولة دون حدوث إغلاق ولو جزئي لبعض الوكالات.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.80 دولار وأغلق عند 66.48 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.9 دولار وأقل سعر عند 65.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.66 دولار وأغلق عند 69.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.2 دولار وأقل سعر عند 67.6 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 35101 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35229 نقطة وأقل مستوى عند 35041 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 4432 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4439 نقطة وأقل مستوى عند 4424 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 14860 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14883 نقطة وأقل مستوى عند 14802 نقطة.