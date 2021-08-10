شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد للذهب مع استمرار ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس الاثنين، مع استمرار ارتفاع الدولار في أعقاب البيانات الأخيرة التي أظهرت نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال يوليو الماضي، مما يعزز الآمال في اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى بدء تقليص حجم برنامج شراء السندات في وقت أقرب من التوقعات السابقة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 2ر0% تقريبا إلى 97ر92 نقطة.

وتراجع سعر الذهب أمس بمقدار 60ر36 دولار أي بنسبة 1ر2% إلى 50ر1726 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وهو أقل مستوى له منذ 31 مارس الماضي.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 057ر1 دولار أي بنسبة 8ر3% إلى 269ر23 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل.

و تراجع أيضا سعر النحاس بمقدار 0585ر0 دولار أي بنسبة 3ر1% إلى 2895ر4 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.