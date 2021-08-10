شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض متأثرةً بتساقط أمطار غزيرة في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تساقط أمطار غزيرة على حزام الذرة في الولايات المتحدة.



وشهدت مناطق في ولايات الغرب والوسط الأمريكية – التي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بالذرة والصويا – تساقطا غزيرا للامطار خلال فترة نهاية الأسبوع الماضي الأمر الذي يعني تحسن جودة ووفرة المحاصيل وبالتالي الضغط على الأسعار.



ومن المنتظر في وقت لاحق الإثنين صدور التقرير الأسبوع لوزارة الزراعة الأمريكية بشأن حالة المحاصيل لا سيما الصويا والذرة وسط توقعات باستقرار حالتها دون تغيير.



كما ستصدر وزارة الزراعة الأمريكية غدا الثلاثاء التقرير الشهري المتعلق بالعرض والطلب على المحاصيل الزراعية، وتشير توقعات المحللين إلى انخفاض تقديرات إنتاج الولايات المتحدة من الصويا والذرة في يوليو/تموز.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.8% وأغلقت جلسة الإثنين عند 5.50 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.56 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.46 دولار.