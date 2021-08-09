619 % زيادة في أرباح دلة الصحية بالربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة دلة للخدمات الصحية «دلة الصحية»، بنسبة 619 % في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 50.3 مليون ريال، مقابل 7 ملايين ريال في الربع المماثل من 2020.

كما ارتفعت أرباح دلة الصحية، إلى 99.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021، مقارنة بأرباح 26.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

وقالت «دلة الصحية» في بيان على «تداول السعودية»، أمس، « ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة إيرادات التشغيل نتيجة لتنامي أعداد المراجعين والمرضى المنومين بمستشفيات «دله الصحية»، بالإضافة إلى زيادة نسب تشغيل مستشفى «دله نمار» مقارنة بالربع المماثل من العام السابق».

وأضافت «إنه من بين عوامل زيادة الأرباح ارتفاع إيرادات مجموعة شركات «دلة الصحية» ونتائج أعمالها الناتجة عن الاستحواذ على غالبية الحصص من شركة درع الرعاية، المالكة الأغلبية حصص ملكية مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية، وشركة مستشفى مركز مكة.

نتائج الربع الثاني (مليون ريال)

3 أسباب لارتفاع الأرباح في النصف الأول:

