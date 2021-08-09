شكرا لقرائتكم خبر إعادة سفلتة 422 كلم وتدوير 22.8 ألف م3 إسفلت مكشوط خلال شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت وزارة النقل على كشط وإعادة سفلتة 422 كلم، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وذلك بهدف رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق.

ونفذت الوزارة عمليات مسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال 14,014 كلم، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بحوالي 22,797 م3.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ 20,594 كلم، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية، وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ12,785 موقعا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بـ918 موقعا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بـ3,381,176 م3، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق، من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد قامت الوزارة بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال بلغت 1,417 كلم مسارات، كما قامت بقياس الانحراف والسماكة في طبقات الرصف بطول 185 كلم / مسار، كما قامت بالمسح الجغرافي للمسارات الطويلة بطول 900 كلم، بالإضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي 2150 نقطة، وتأتي هذه الأعمال تعزيزا لكفاءة التشغيل من خلال فحص الطرق وتحديد احتياجاتها.

إنجازات شهري يونيو ويوليو 2021

