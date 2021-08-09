27 % ارتفاع في رخص المهن الاستشارية خلال النصف الأول

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وتصدرت الاستشارات الإدارية قائمة المهن الأعلى طلبا في النصف الأول من 2021 بواقع 188 رخصة، تلتها الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بواقع 59 رخصة، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة بواقع 35 رخصة.
يشار إلى أن وزارة التجارة تمنح رخصا للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات الكترونيا، إذ يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الالكتروني، ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال، وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، ويتم إرسال الترخيص عبر البريد الالكتروني للمستفيد.
رخص المهن الاستشارية:
- 407 رخص في النصف الأول 2021
- 320 رخصة في النصف الأول 2020
قائمة المهن الأعلى طلبا:
- 188 رخصة استشارات إدارية
- 59 رخصة استشارات مالية
- 35 رخصة خدمات ضريبة القيمة المضافة
- 27% نسبة الزيادة في رخص المهن الاستشارية
- 15% نسبة الزيادة في طلبات المهن الاستشارية
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