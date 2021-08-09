شكرا لقرائتكم خبر 27 % ارتفاع في رخص المهن الاستشارية خلال النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت رخص المهن الاستشارية زيادة بنسبة 27% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بالنصف الأول من 2020، حيث بلغ عدد الرخص المصدرة خلال النصف الأول من العام الحالي 407 رخص، مقارنة مع 320 رخصة مصدرة في النصف الأول لعام 2020، كما سجلت طلبات المهن الاستشارية ارتفاعا بنسبة 15% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت الاستشارات الإدارية قائمة المهن الأعلى طلبا في النصف الأول من 2021 بواقع 188 رخصة، تلتها الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بواقع 59 رخصة، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة بواقع 35 رخصة.

يشار إلى أن وزارة التجارة تمنح رخصا للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات الكترونيا، إذ يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الالكتروني، ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال، وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، ويتم إرسال الترخيص عبر البريد الالكتروني للمستفيد.

رخص المهن الاستشارية:







407 رخص في النصف الأول 2021



320 رخصة في النصف الأول 2020



قائمة المهن الأعلى طلبا: