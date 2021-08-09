إم أي إس تؤسس صندوقا للاستثمار في رأس المال الجريء

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وأوضحت الشركة في بيان على «تداول»، أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال تعتزم إنشاء وإدارة صندوق رأس المال الجريء بهدف استثماري أساسي يتمثل في القيام باستثمارات في رأس المال في مرحلة مبكرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشكل أساسي في السعودية.
وذكرت أنه سيتم إنشاء الصندوق كصندوق استثمار خاص في المملكة بموجب لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة أسواق المال السعودية.
وأشارت إلى أن الصندوق سوف يستهدف الاستثمارات في المفاهيم والأفكار التي تعد بإبداع تكنولوجي كبير سواء كانت قوة محولة في الصناعات التقليدية أو تلبي المتطلبات والاحتياجات الجديدة للاقتصاد الرقمي، كما سيكون له تركيز واسع على القطاع وسيواصل الاستثمار في مجالات مثل البرمجيات والخدمات الرقمية والأنظمة والأمن وخدمات المستهلك وتكنولوجيا الرعاية الصحية وتكنولوجيا المالية.
وأفادت الشركة أنها تهدف إلى إعداد -إما كقسم داخلي للشركة أو كشركة فرعية منفصلة- حاضنة أعمال ومسرع ومختبر ابتكار «مختبر إم أي إس» بهدف أساسي وهو فحص وتحديد وتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مع التركيز على التقنيات الإحلالية (التجديدية) والمبتكرة.
ولفتت إلى أنه سيتم إعداد «مختبر إم أي إس» وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتمويله وتزويده بالموظفين بشكل كاف.
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