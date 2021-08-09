شكرا لقرائتكم خبر أدير العقارية تطرح مشروع أرجوان ردسي للبيع في مزاد علني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطرح «أدير العقارية» يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، مشروع «أرجوان ردسي» للبيع في مزاد علني يقام في قاعة ليلتي بمدينة جدة.

ويمتلك المشروع الذي يمتد على مساحة تبلغ 281,836 مترا مربعا؛ العديد من عوامل الجذب التي تجعل منه فرصة استثمارية استثنائية، فهو يتميز بموقعه الاستراتيجي الفريد في حي الشاطئ أحد أهم أحياء شمال جدة الفاخرة، مقابلا للواجهة البحرية، وملاصقا لمجمع رد سي مول الذي يعد من أكبر وأشهر المجمعات التجارية في عروس البحر الأحمر.

يتوسط مشروع «أرجوان» طريق الملك عبدالعزيز، أحد شرايين مدينة جدة الرئيسة من الجهة الشرقية، وطريق الأمير فيصل بن فهد من الجهة الغربية، مما يسهم في ربط أرض المشروع بمختلف أحياء شمال جدة، ويوفر وصولا سهلا إلى قلب المدينة، ما يجعل منه مكانا مثاليا لإقامة المشاريع العقارية والتجارية.

وأشار الرئيس لأدير العقارية متعب آل سعد، إلى أن «أرجوان» يعد من أهم المشروعات العقارية الواعدة والطموحة في مدينة جدة، نظرا للمقومات النوعية المميزة التي يتمتع بها، وموقعه الاستراتيجي الفريد في قلب حي الشاطئ الفاخر الذي يوفر أسلوب حياة جاذبا لرجال الأعمال والأثرياء ونخبة المجتمع للتملك أو الاستثمار العقاري فيه، وبالتالي يعد المشروع فرصة حقيقية لكل من يرغب في الاستثمار العقاري الناجح بمدينة جدة.

ولفت آل سعد إلى أن جدة تعد اليوم مستقبل الاستثمار العقاري في المملكة مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تهدف إلى تطوير المدينة ودعم تطلعاتها.