مذكرة تفاهم لإنشاء 43 مصنعا في المدينة الصناعية بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) مذكرة تفاهم مع غرفة أبها لدعم القطاع الصناعي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الاستثمارات النسائية بمنطقة عسير.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الحويزي أن مذكرة التفاهم تمثل دعما كبيرا للقطاع الصناعي من خلال إنشاء 43 مصنعا في المدينة الصناعية بعسير، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز التنمية المستدامة وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات منطقة عسير.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «مدن» المهندس خالد السالم، أن مذكرة التفاهم تشكل نموذجا مثمرا للتكامل مع القطاع الخاص، لدعم التنمية الصناعية بالمملكة، في إطار استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحقيقا للمبادرات المناطة بها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأوضح أن مذكرة التفاهم تسعى لتحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع رؤية السعودية 2030، لتشمل تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوفير الفرص الوظيفية ذات الداخل المادي المستدام لأبناء وبنات منطقة عسير، إضافة إلى تمكين الاستثمارات النسائية وتفعيل الدور التنموي للمرأة بشكل عام، بجانب تنمية المجتمع المحلي بالاستفادة من المزايا والموارد الطبيعية بالمنطقة. وأشار إلى أن ما يقارب 457 موظفة سعودية تعملن في المدينة الصناعية الأولى بعسير.

توطين التقنيات

وأفاد السالم بأنه سيتم الاستفادة من المنتجات والخدمات الصناعية التي توفرها «مدن» بالتعاون مع شركائها بالقطاعين العام والخاص من أجل تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الابتكار وتوطين التقنيات والأساليب الحديثة بالقطاع الصناعي في منطقة عسير.

وأبان أن «مدن» تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالعديد من المنتجات والخدمات والحلول التمويلية المبتكرة لرفع إسهامهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35%، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، ومنها المصانع الجاهزة بمساحات بين «700م² و1500م²»، وتعمل على إطلاق منتج المصانع الصغيرة بمساحات جديدة، تبدأ من 200 م²، الذي يدعم كذلك الاستثمارات النسائية ورائدات الأعمال.

تسهيل التمويل

ونوه السالم إلى أن (مدن) تقدم منتجات «أرض وقرض» و»مصنع وقرض» مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومنتج «أسس» مع بنك التنمية الاجتماعية، لتسهيل حصول رواد الأعمال على المصانع الجاهزة، وتمويل يصل 4 ملايين ريال، وكذلك منتج تمويلي مشترك مع البنك السعودي الفرنسي يصل سقفه إلى مليار ريال، ويتيح حزم تحفيزية متنوعة، ويعزز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن (مدن) ومركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) توفران دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الصناعية الملائمة للمشاريع الممولة من (واعد)، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد والتوعية وبناء القدرات لما لا يقل عن 500 مستفيد، فضلا عن طرح حزم تحفيزية متنوعة تخدم الصناعيين بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ضمن مبادرة (نساند)، لاسيما رواد الأعمال، وبناء قدراتهم والموارد البشرية العاملة بالمصانع، عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة، وكذلك تيسير الحصول على التمويل اللازم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من أكبر الصناديق الوطنية، والمؤسسات المالية الحكومية، والجهات التمويلية في القطاع الخاص.