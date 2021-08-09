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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت عن تحقيق شركة الاتصالات السعودية STC لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداء فيما يخص الألعاب الالكترونية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021. وأوضحت الهيئة في تقرير (Game Mode) للربع الثاني أن فوز الاتصالات السعودية بالجائزة جاء عقب تمكنها من تحقيق أعلى معدل نقطي في قياس مجموعة من المعايير أبرزها: استضافة الألعاب الالكترونية محليا، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الالكترونية، إضافة لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الالكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.



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