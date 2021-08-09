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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يفتتح غدا ندوة افتراضية بعنوان «الاقتصاد الدائري للكربون: إدارة الكربون بشكل كامل» ينظمها صندوق التنمية الصناعية السعودي. وتجمع الندوة الباحثين في مجال الطاقة النظيفة، وصناع السياسات، والمنظمين، والأكاديميين لمناقشة عملية حول السياسات والإصلاحات التنظيمية اللازمة للنهوض بنجاح بتقنيات الطاقة النظيفة والابتكار. وستنطلق الندوة بجلسة حوارية مع وزير الطاقة، تليها جلسة مع الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل. كما ستناقش جلسات الندوة مواضيع تتعلق بالإمكانات الهائلة لمنظومة التصنيع والإنتاج لدمج نظم الكربون الدائرية على جميع المستويات، وتمكين التكامل الصناعي، ومنع الانبعاثات، وإنشاء هياكل صديقة للمناخ تدعم التنمية المستدامة.

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