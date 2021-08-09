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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المياه الوطنية بدأت تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في منطقة جازان؛ وهي الحقلة الجنوبية والجيانية العليا والجيانية السفلى والروايا الشرقية والروايا الغربية وأبوالمض، ويأتي ذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية. وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن جبر أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت 22 كلم طوليا، بالإضافة إلى 1300 توصيلة منزلية، وخزان بسعة 10,000 م3، لخدمة أكثر من 13,000 مستفيد بكمية مياه تصل إلى 2000 م3 في اليوم، وعدد ساعات ضخ يصل إلى 12 ساعة باليوم، لرفع نسب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.



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