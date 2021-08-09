الاقتصاد السعودي يتعافى من الجائحة ويحقق نموا 1.5% بدعم القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.5 % في الربع الثاني 2021 ، على أساس سنوي، وهو أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا

وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، للتقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2021 ، جاء النمو بدعم من القطاع غير النفطي والذي سجل نموا بنسبة 10.1 %، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار %0.7 بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 0.7 %.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق نموا بنسبة 1.1 % في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه ( 2021 )، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.5 % بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية

بمقدار 1.3 %، في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعا قدره %2.6

والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يوما من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وتستخدم التقديرات السريعة من قبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميا في إجراء المقارنات الاقتصادية بين دول العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.