شكرا لقرائتكم خبر 248 مليارا إيرادات الميزانية السعودية في الربع الثاني مقابل مصروفات 252.7 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت الإيرادات الفعلية في ميزانية المملكة للربع الثاني من العام الجاري 248.1 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 252.7 مليار ريال، مسجلة بذلك عجزا بقيمة 4.6 مليارات ريال، وذلك وفق ما أعلنته وزارة المالية في التقرير الربع سنوي للميزانية أمس.

وأظهرت أرقام الميزانية الربعية، نمو الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني بنسبة 205 % لتصل إلى 116 مليار ريال مقابل 38.2 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، في حين نمت الإيرادات النفطية بنسبة 38% لتصل إلى 132 مليار ريال مقابل 95.7 مليار ريال في الربع المقابل.

وجاءت الزيادة في الإيرادات غير النفطية من بند الضرائب على السلع والخدمات الذي ارتفع إلى 67.98 مليار ريال، مقابل 10.56 مليارات ريال في الربع المقابل، ويضم البند كلا من: الإيرادات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

كما سجل بند (ضرائب أخرى) وهو الذي يتضمن إيرادات الزكاة، ارتفاعا ليصل إلى 19.6 مليار ريال مقابل 3.36 مليار ريال بالربع المقابل.

وارتفع بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية الذي يضم ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية، إلى 7.18 مليار ريال مقابل 1.64 مليار ريال بالربع المقابل. كما ارتفع بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية إلى 4.32 مليار ريال مقابل 3.79 مليار ريال بالربع المقابل.

إيرادات النصف الأول

وعلى صعيد النصف الأول 2021، بلغت الإيرادات العامة 452.87 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 464.92 مليار ريال، ليصل بذلك العجز إلى 12.06 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات الفعلية للنصف الأول ارتفاع نسبته 39 % مقارنة بالنصف الأول 2020. في حين تراجعت المصروفات للنصف الأول بنسبة 1 % مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي.

وتوزعت الإيرادات في النصف الأول إلى إيرادات نفطية بقيمة 248.73 مليار ريال، وإيرادات غير نفطية بقيمة 204.14 مليار ريال.

الإنفاق على الصحة

ووفقا لبيان الميزانية الربعية بلغ الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 91.8 مليار ريال خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 20% عن نفس الفترة من العام الماضي في ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا وتقدم أعداد المطعمين ضد فيروس كورونا في المملكة.

كما بلغ الإنفاق على قطاع التعليم خلال الـ 6 أشهر الأولى نحو 91.1 مليار ريال شكلت نحو 49% من إجمالي المخصص للقطاع والبالغ 185.7 مليار ريال.

ارتفاع الدين 8%

وأظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية النصف الأول 2021 ليصل إلى نحو 922.8 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة مع 901.36 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، وبزيادة نسبتها 8% مقارنة مع 853.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي (2020).

وتراوح إجمالي الدين الداخلي عند 535.27 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 387.57 مليار ريال بنهاية النصف الأول.