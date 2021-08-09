نزل لأقل مستوى منذ 4 أشهر.. تراجع «كبير» في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر - في تراجع جديد لسعر الذهب في مصر مساء اليوم الاثنين9 اغسطس بقيمة 14 جنيهات تقريبا علي مدار جلسات التدول، لينزل جرام الذهب من 775 جنيها من عيار 21 إلي مستويات 761 جنيها تقريباً..

وسجلت أسعار الذهب تراجعا في البورصات العالمية بسبب تقارير ومؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي بعد أن أضاف أكثر من 900 ألف وظيفة جديدة للقطاع الزراعي وهو الأمر الذي أثر على الذهب من حيث حجم الطلب على المعدن الأصفر.

وسجلت أسعار الذهب الآن في مصر لعيار 18 سجل 652 جنيها وعيار 21 بلغ 761 جنيها جنيه وسجل عيار 24 ما قيمته 870 جنيها، وهذه الأسعار بدون إضافة مصنعية وقد تزيد أو تنخفض بقيمة جنيه إلي اثنين حسب حركة المعدن.

الذهب نزل لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر اليوم الاثنين فيما أججت بيانات الوظائف الأميركية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.