شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 9-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 9-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

إيقاف تداول 26 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، غاز مصر، العربية للصناعات الهندسية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، التعمير والاستشارات الهندسية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، القاهرة للإسكان والتعمير، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن تكس للأصواف.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العبور للاستثمار العقاري، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ريكاب للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 766 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 519.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.51%، والعرب على 4.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 101.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 115.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 10800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13210 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4206 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3835 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 3411 نقطة، فيما تراجع مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

-اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 36.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 54.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.51%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 33.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.50%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 53.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.01%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 71.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.57%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.246 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 16.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.29%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 36.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.