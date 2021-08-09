شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها الموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.91%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.74%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.64%، وصعد قطاعي البنوك والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.31%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.08%، واستقر قطاع السياحة والترفيه.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.75%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.49%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.04%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.15%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 519.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.51%، والعرب على 4.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 101.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 115.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 10800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13210 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4206 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3835 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 3411 نقطة، فيما تراجع مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.