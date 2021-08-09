شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 9-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 9-8-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، غاز مصر، العربية للصناعات الهندسية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، التعمير والاستشارات الهندسية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، القاهرة للإسكان والتعمير، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن تكس للأصواف.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العبور للاستثمار العقاري، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ريكاب للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 766 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 519.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.51%، والعرب على 4.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 101.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 115.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 10800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13210 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4206 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3835 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 3411 نقطة، فيما تراجع مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما 1000 سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 12800 سهم.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة بلوم مصر، المصدرة وذلك لعدد 298.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 424.05 مليون دولار.

أعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة عز الدخيلة للصلب صافي مبيعات بلغت 26.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 15.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 74%، تحولت الشركة لصافي ربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه مقابل خسائر بلغت 2.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 190%.

كما حققت شركة حديد عز صافي مبيعات بلغت 30.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وبلغ صافي الربح 2.4 مليار جنيه مقارنة بصافي خسائر 2.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وفي نفس السياق أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن النتائج المالية المجمعة للنصف الأول من عام 2021، وبلغت الإيرادات المجمعة 955 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح المجمع 229 مليون جنيه بهامش صافي الربح 24%، وقد أدى عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة في النصف الأول من عام 2021 إلى انخفاض نسبي للإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ومن الطبيعي أن مثل هذه الصفقات لا تتم بصورة دورية، حيث أن تطوير وبيع الوحدات العقارية يمثل النشاط الرئيسي للشركة والمصدر الأول لتوليد الإيرادت والأرباح بصورة منتظمة.

كما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي ربح بعد الضريبة بلغت 90.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 69.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة بنسبة نمو 29.71%.

وأعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، وبلغت الإيرادات 537.8 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 22.9% بفضل ارتفاع مبيعات منتجات الشركة الدوائية المضادة للفيروسات المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس (كوفيد – 19) على مستوى السوق المحلي والأسواق الخارجية، بالإضافة إلى نمو مبيعات أدوية المضادات الحيوية خلال نفس الفترة، كما يعكس نمو الإيرادات الارتفاع الملحوظ لإيرادات قطاع التصدير على خلفية تخفيف القيود الاحترازية على حركة التجارة الدولية، ومردود تنفيذ استراتيجية تحسين محفظة منتجات الشركة بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة.

ويأتي نمو الإيرادات على الرغم من انخفاض حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى) بنسبة سنوية 16.5% إلى25.6 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2021، بسبب انخفاض حجم مبيعات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 37.3% خلال نفس الفترة، علمًا بأن قطاع المناقصات مثّل أكبر قطاعات الشركة من حيث المساهمةً في إجمالي حجم المبيعات خلال النصف الأول من عام 2020.

ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 19.1% ليبلغ 243.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، بينما انخفض هامش الربح الإجمالي بواقع 1.5 نقطة مئوية ليسجل 45.3% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة المستخدمة في إنتاج المستحضرات المضادة للفيروسات المرتبطة بعلاج فيروس (كوفيد – 19).

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركتها التابعة شركة السويدي للكابلات وشركة إيجيبتك للكابلات، في تحالف قد وقعتا عقدًا بتاريخ أمس الأحد، بقيمة 192 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف لربط محطة شمال القاهرة بمحطة محولات بهتيم بنظام تسليم المفتاح بطول 5 كيلو متر، وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة 7 شهور.