شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع البن يوجه ضربة موجعة لعشاق القهوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أسعار أكواب القهوة ارتفاعها في المقاهي حول العالم مع ارتفاع أسعار البن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار حبوب بن أرابيكا بنسبة 50% خلال الـ 12 شهرا الماضية، لتصل خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد موجات الجفاف والصقيع التي ألحقت ضررا كبيرا المحصول في البرازيل أكبر منتج للبن في العالم، مما يهدد بتراجع المعروض في الأسواق لمدة عامين على الأقل.

كما جاء ارتفاع أسعار البن مع ارتفاع تكاليف النقل البحري واستمرار نقص سفن الحاويات، مما يؤدي إلى اختناق في سلسلة الإمدادات العالمية، ويقلص هامش الأرباح ويؤجج المخاوف من التضخم.

وتواجه أغلب سلاسل المقاهي وشركات إنتاج القهوة خيارا صعبا إما زيادة سعر البيع للمستهلك أو اختيار أنواع أقل جودة من البن.

ومع ذلك يبقى الجانب الإيجابي، وهو أن شاربي القهوة يقبلون عليها الآن وهو ما يقلل احتمالات تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة مع استمرار تعافي الطلب من تداعيات جائحة فيروس كورونا.