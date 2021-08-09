شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يضغط على الفضة ويدفعها للهبوط بنحو 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووقع المعدن النفيس تحت وطأة الضغوط رغم تفاقم جائحة كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



هذا، وقد ارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



وفي سياق منفصل، طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" مشرعي الكونجرس بضرورة رفع سقف الدين من أجل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية والحيلولة دون حدوث إغلاق ولو جزئي لبعض الوكالات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 23.4 دولار للأوقية.