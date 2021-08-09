شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع مع استمرار ضغوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن جائحة كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا، وظهرت هذه السلالة في المملكة المتحدة، لكن حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لم تمنح الضوء الأخضر لعودة قيود الإغلاق.



هذا، وقد ارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



كما أعلنت الحكومة الصينية فرض قيود جديدة على بعض المناطق التي زادت فيها الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3854، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3895 في حين سجل أقل سعر عند 1.3841.