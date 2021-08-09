شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول إلى الارتفاع قليلاً مع العزوف عن أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف بعد استقراره سلبياً في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة والمخاوف المتصاعدة بشأن أزمة كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



هذا، وقد ارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



كما أعلنت الحكومة الصينية فرض قيود جديدة على بعض المناطق التي زادت فيها الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.



وفي سياق منفصل، طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" مشرعي الكونجرس بضرورة رفع سقف الدين من أجل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية والحيلولة دون حدوث إغلاق ولو جزئي لبعض الوكالات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.