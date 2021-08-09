شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره و"برنت" يتراجع أدنى 69 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقلص الخام خسائره رغم استمرار المخاوف بشأن تفاقم أزمة "كورونا".



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



كما أعلنت الحكومة الصينية فرض قيود جديدة على بعض المناطق التي زادت فيها الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.



من ناحية أخرى، تراجعت واردات الصين من النفط الخام إلى 9.71 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو، وهو رابع انخفاض شهري على التوالي الأمر الذي يلمح إلى تراجع مستويات السحب والطلب فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 66.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.9 دولار وأقل سعر عند 65.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.6% إلى 68.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.2 دولار وأقل سعر عند 67.6 دولار.