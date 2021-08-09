شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع وسط تفاقم المخاوف بشأن كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين بعد استيعاب المستثمرين لبيانات التوظيف الكندية المخيبة للآمال فضلا عن تفاقم المخاوف بشأن كورونا.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



كانت وزارة العمل الكندية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد 94 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 148.5 ألف وظيفة.



وشمل تقرير الوظائف أيضا ارتفاع معدل البطالة في كندا إلى 7.5% في يوليو/تموز من 7.8% في يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 7.4%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7953، وسجل أعلى سعر عند 0.7982 وأقل سعر عند 0.7944.