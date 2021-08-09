شكرا لقرائتكم خبر عن إنفورما إيجيبت تقيم معرض إيجيبت إنيرجي في نسخته الـ 30 لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ للمرة الأولي يستضيف معرض إيجيبت إنيرجي قطاع خاص لطاقه الرياح.

ـ د.رامى بشري: ايجيبت انيرجى يتيح الفرصة أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص لعرض منتجاتهم وتقنياتهم المبتكرة

تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقيم شركة إنفورما إيجيبت معرضEGYPT ENERGY فى نسخته الـ 30 الذي كان معروف سابقًا باسم إيلكتركس، والذي سيقام في نوفمبر 2021 كأهم حدث عالمي في مجال الطاقة وتنظمه الشركة بمشاركة عدد كبير من العارضين، من جميع أنحاء العالم، في المعرض، والذي يجمع بين مصنعي وموردي الطاقة لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة.

ويقدم المعرض فرصة للمشاركين به لعرض خدماتهم ومنتجاتهم امام أكثر من 10000 زائر من المهندسين، الاستشاريين، مديري المشروعات، الجهات الحكومية والمقاولين، فرصة الوصول إلي الأسواق العالمية، من خلال الحملات الترويجية الكبرى التي تنفذها الشركة وتستهدف الخارج، بالإضافة الى توجيه العديد من الدعوات الى الزائرين من دول أجنبية.

وتقيم شركة إنفورما إيجيبت المعرض هذا العام وفقا لمجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة فيروس كوفيد 19، وسيتم تنفيذ إجراءات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لضمان عدم التلامس، حد العدد الأقصى للزوار داخل القاعه في الساعه الواحده، تعقيم يومي بالإضافة إلى العديد من إجراءات الحماية و التباعد لحفظ سلامة جميع المشاركين بالمعرض سواء عارضين أو زوار.

ويهدف إيجيبت إنيرجي لتنشيط الصناعة من خلال دمج الاسواق المحلية بالعالمية، من خلال المعرض الرائد في مصر وشمال أفريقيا في مجال الطاقة، والذي يجمع المصنعين بالمهتمين بالمجالات المختلفة للطاقة، خاصة وان إيجيبت إينرجي يوفر حلول قوية للطاقة تتناسب مع متطلبات السوق من خلال أكثر من 150 عارض ومصنع يقدمون كل ما هو جديد في عالم الطاقة بشكل يساعد على البحث عن الفرص والإمكانيات المتاحة قبل اتخاذ قرار، كما ان المعرض يتيح الفرصة للتعرف على الصناعة والابتكارات الجديدة في مجال الندوات التقنية، فضلا عن توفير الوقت من خلال الوصول المباشر إلى مئات الموردين المحليين والدوليين.

ومن أهم ما يميز معرض إيجيبت إنرجي ٢٠٢١ أنه يوحد مجتمع الطاقة في مصر و شمال إفريقيا من خلال خمسة قطاعات في عرض واحد، وهذه القطاعات تشمل رقمنة الطاقة، وأستهلاك الطاقة و أدارتها، و نقل و توزيع الطاقة، والطاقة المتجددة، و توليد الطاقة، ولأول مرة يستضيف معرض ايجيبت انيرجي قطاع خاص لطاقه الرياح و كل ما يتعلق بها تحت معرض مينا ويند باور.

بالإضافة الى عدد من المجالات والصناعات المتعلقة بالطاقة والتي يغطيها المعرض، أنظمة التحكم الاليكتروني، تركيب الكابلات، كابلات وأنظمة إدارة الكابلات، معدات الاتصالات، نظم إدارة الطاقة، أجهزة تخزين الطاقة، معدات توزيع الكهرباء، المواد العازلة، إضاءة، مصابيح، مصابيحLED، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة النووية، أنظمة توزيع الطاقة، إلكترونيات، مولدات كهربائية، نقل الطاقة، محولات، المرافق.

وقال د.رامى بشرى مدير المعرض ان ايجيبت انيرجى يتيح الفرصة أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص لعرض منتجاتهم وتقنياتهم المبتكرة التي تدفع نحو التقدم والتطور في مجال تحول الطاقة وتوفر حلولًا ملموسة في ظل التركيز العالمي على الطاقة النظيفة والمتجددة".

واضاف بشرى ان المعرض يتيح إبرام صفقات تجارية بين المصنعين والمهتمين بالقطاع طوال ايام المعرض، خاصة وان المعرض يوفر منصة حية تشجع على التفاعل والتواصل الشخصي وجهًا لوجه مبنية على النجاحات التي تحققت فى النسخ السابقة من المعرض.

جميع المعلومات عن المعرض متواجدة على المنصة الإليكترونية على www.egypt-energy.com