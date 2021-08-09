شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المنطقة الجغرافية البترولية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط عددا كبيرا من شركات البترول، حيث لاتتوقف أعمال وجهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة وإضافة مشروعات واستثمارات جديدة بها وذلك انطلاقًا من دورها الحيوى وأهميتها فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية المستمرة بجنوب مصر.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها والتى كانت كالتالى..

س. ماهى أهم شركات البترول المتواجدة بالمنطقة البترولية بأسيوط؟

ج.شركات (أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وبتروجاس والتعاون للبترول والسهام والوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" والنيل للبترول).

س. ماذا عن أعمال التشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان؟

ج. انتظام أعمال التشغيل التجريبى للمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط، حيث تبلغ استثمارات المجمع الجديد 450 مليون دولار، ويمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها باللوارى.

س. كم حجم إنتاج المجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط؟

ج. يبلغ حجم الإنتاج حوالى 800 ألف طن بنزين سنويًا يمثل إضافة قوية ونجاحًا جديدًا لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها الوزارة فى معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر.

س. ما هى المشروعات التى تضمنها المنطقة البترولية بأسيوط؟

ج. تتضمن خطط قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة البترولية بأسيوط إنشاء مجمع السولار الجديد التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك".

س. ما هى أهم المعلومات المتعلقة بمشروع مجمع السولار الجديد بأسيوط؟

ج. واحد من أهم المشروعات القومية فى مجال التكرير فى الفترة الحالية سواء من حيث التقنيات المتقدمة فى مجال عمليات التكرير وتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار بالمواصفات الأوروبية " EURO 5" والنافتا والبوتاجاز وغيرها، أو من حيث استثماراته البالغة حوالى 9ر2 مليار دولار.