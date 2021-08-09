شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: "النانو فاينانس".. قروض حتى 3 آلاف جنيه بشروط وضمانات ميسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، حجم المستفيدين من منتج التمويل الأصغر "النانو" وبلغت 7562 مستفيدا بإجمالي قيمة محفظة تمويل نحو 1.5 مليون جنيه منذ إطلاقه فى أواخر النصف الثاني من عام 2020 حتى منتصف شهر يوليو2021، وهو ما يطرح التساؤل حول هذا المنتج، والهدف منه، وما هي الشروط لإطلاق هذا المنتج؟

س- بدايةً .. ما هو منتج التمويل الأصغر "النانو فاينانس"؟

ج- هو منتج يتيح تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يوماً، لغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل.

س- ما هو الهدف من منتج التمويل الأصغر؟

ج- منتج التمويل الأصغر يسعى بشكل خاص نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين.

س- كيف يحصل المواطن على قروض منتج التمويل الأصغر؟

ج- يتم تقديم منتج التمويل الأصغر من خلال شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر المرخصة من الهيئة، وسبق واعتمدت الهيئة الموافقة الأولى على للترخيص بهذا المنتج التمويلى فى نهاية عام 2019 فى أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة الضوابط التنظيمية له بموجب القرار رقم 142 لسنة 2019.

س- وما الفارق بين منتج التمويل الأصغر والتمويلات الأخرى؟

ج- منتج التمويل الأصغر (النانو) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد فى اتخاذ القرار الائتماني فى فترة وجيزة وبأسلوب منهجى واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.

س- كم يبلغ حجم المستفيدين من النانو فاينانس؟

ج- بدأ تطبيق منتج التمويل الأصغر النانو فى أواخر النصف الثانى من عام 2020 فى أعقاب جائحة فيروس كورونا، وبلغ حجم المستفيدين منه بمنتصف شهر يوليو2021 عدد 7562 مستفيد بإجمالي قيمة محفظة تمويل نحو 1.5مليون جنيه، موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة 43.33%، والنشاط التجاري بنسبة 23.3%، والنشاط الإنتاجي بنسبة 31.3%، والنشاط الزراعي بنسبة 2.07% من إجمالي قيمة التمويل، وقد سجل نمواً مضاعفاً لمعدلات الاستفادة منه مقارنة بإحصائيات نهاية عام 2020 حيث بلغ عدد المستفيدين 3429 مستفيد بقيمة محفظة تمويل بلغت 790 ألف جنيه آنذاك، موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة 44.14%، والنشاط التجاري بنسبة 32.2%، والنشاط الإنتاجي بنسبة 32.2%، والنشاط الزراعي بنسبة 0.37% من إجمالي قيمة التمويل.

س- وما ضوابط تقديم شركات التمويل متناهي الصغر هذا المنتج؟

ج- مجلس الإدارة ألزم شركات التمويل متناهي الصغر الراغبة في تقديم المنتج الجديد "النانو" (Nano Finance) بعدد من الضوابط وهي

- تصنيف المنتج باعتباره أحد منتجات التمويل الفردي وبحد أقصى قدره 3000 جنيه (ولا يجوز منح تمويل جماعي من خلاله).

- الاستعلام الائتماني عن طالب التمويل وضامنه (إن وجد) لمن تجاوز حجم تمويله 500 جنيه من خلال إحدى الجهات المرخص لها بذلك من البنك المركزي قبل المنح.

- في حالة ثبوت تعذر ذلك عمليا لأسباب تخرج عن إرادة الشركة وتقبلها الهيئة، فتلتزم الشركة بالتعهد بإجراء الاستعلام المطلوب عن العميل خلال يومين عمل من المنح والاحتفاظ به في ملف العميل، مع عدم تجديد التمويل القائم له في حال وجود ما يشوب موقفه الائتماني لقواعد منح المنتج.

- تحديث بيانات ومعلومات عملائها ووضعهم الائتماني بشكل مستمر لدى جهة الاستعلام الائتماني على فترات دورية كل أسبوعين بحد أقصى.

- حرصًا على حسن سلامة إدارة المخاطر التي تواجهها شركة التمويل متناهي الصغر وطالبها بتقديم إقرار يفيد بالتزامها بترتيب وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى إحدى جهات تأمين مخاطر عدم السداد أو تأمين على الحياة التي تقبلها الهيئة حال توفرها بالسوق، وبواقع نسبة لا تقل عن 25% من قيمة محفظة المنتج في نهاية كل شهر.

- عند استخدام الشركة لتطبيقات إلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات، والمعلومات، أو لتشغيل وإدارة محفظة منتج النانو، بالحصول على موافقة الجهات المختصة بإجازة مثل تلك التطبيقات ووظائفها وفقاً لمتطلبات القوانين والضوابط السارية في هذا الخصوص (إن وجدت).

- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأمين قاعدة بيانات التطبيق الإلكتروني وما تشمله من بيانات العملاء ضد مخاطر التلف والاختراق والفقد

- الحصول على إذن العميل فيما يتعلق باستخدام البيانات والمعلومات الشخصية بكل أنواعها التي قد تكون مطلوبة لأغراض تقديم المنتج، مع الحفاظ على حماية خصوصية العميل التامة، وضمان عدم اساءة استخدامها من قبل الشركة أو أحد موظفيها أو وكلائها، أو مشاركتها مع آخرين دون موافقته الصريحة.