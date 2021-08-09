شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 9-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الاثنين 9-8-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار وهي كالتالي:

800 ألف موظف حصلوا على الترقية الأخيرة.. اعرف المدد البينية اللازمة للترقية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.

"السياحة والآثار" تستقبل أول فوج روسى بعد استئناف حركة الطيران.. صور

فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية، استقبلت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أولى الرحلات السياحية الروسية القادمة إلى مدينة الغردقة، وذلك بحضور مسئولي وزارة السياحة والآثار ومكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالغردقة.

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين ليغلق عند مستوى 10800 نقطة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

شعبة المشغولات الذهبية: رواج ملحوظ فى سوق الذهب المصرى بعد تراجع أسعاره

قالت شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية إن حركة شراء الذهب شهدت رواجا في السوق المحلي الأيام القليلة الماضية نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الثمين.

مصر والنمسا توقعان تمويلا تنمويًا بـ8.5 مليون يورو لشراء آلات لصيانة السكك الحديدية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تمويلا تنمويًا ميسرًا مقدم من الحكومة النمساوية من خلال بنك UniCredit، بقيمة 8.5 مليون يورو، تستفيد منه الهيئة القومية للسكك الجديدة، لشراء آلات ومعدات و4 ماكينات لصيانة سكك حديد مصر، وذلك بحضور السيد جورج شتيلفريد، السفير النمساوي بالقاهرة ومارتن ولر المستشار التجارى النمساوى.

الإسكان: نخصص الموارد المالية لأعمال التطوير لتقديم أعلى الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أعمال التطوير والتحديث، التى يجرى تنفيذها بالجهات التابعة لوزارة الإسكان، ولا سيما الجهات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تهدف إلى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بأعلى جودة.

التخطيط: 5.8 مليار جنيه لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لمليون مبنى بقرى حياة كريمة

وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ".