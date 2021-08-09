شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع بأكثر من 1% وسط تصاعد المخاوف بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة المستثمرين اللصيقة لتطورات جائحة كورونا.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



وظهرت هذه السلالة في العديد من الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتابطؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة والتي كانت تستعد مؤخراً لعودة الحياة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل الجائحة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 4.30 دولار للرطل.