شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يتراجع من مستوياته القياسية في بداية تداولات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين ليتخلى "داو جونز" عن مستوياته القياسية التي سجلها عند إغلاق جلسة الجمعة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



ومن جانبها، طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" مشرعي الكونجرس بضرورة رفع سقف الدين من أجل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية والحيلولة دون حدوث إغلاق ولو جزئي لبعض الوكالات.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 35088 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4427 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 14831 نقطة.