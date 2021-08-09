شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد أكثر من 4% مسجلة أدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتفقد أكثر من 4% لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تصاعد المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود ،ولا سيما الطلب فى الصين بعد تشديد القيود ضد فيروس كورونا ،مع تراجع واردات النفط للشهر الرابع على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.1% إلى مستوي 65.17$ الأدنى منذ 20 تموز/يوليو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 67.97$، و سجل أعلى مستوي عند 67.97$ ،و انخفض خام برنت بنسبة 3.75% إلى مستوي 67.62$ للبرميل الأدنى منذ 20 تموز/يوليو ، من مستوى الافتتاح عند 70.26$ ، وسجل أعلى مستوي عند 70.28 $.

عند تسوية الجمعة ،انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.6% ،وفقد خام برنت نسبة 1.3% ، بفعل هبوط معظم السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 7% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي ، بفعل مخاوف تسارع انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا وتراجع مستويات الطلب العالمي مرة أخرى.

أبلغت الصين عن 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ارتفاعا من 96 إصابة فى اليوم السابق ، الأمر الذي زاد المخاوف حيال سرعة انتشار العدوى مرة أخرى فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

وأعلنت الحكومة الصينية قيودا جديدة لمنع انتشار الفيروس ،تشمل إلغاء رحلات جوية ، وتحذيرات من السفر إلى 46 مدينة ،وقيودا على خدمات النقل العام وسيارات الأجرة فى 144 من أكثر المناطق تضررا.

تراجعت واردات الصين من النفط الخام إلى 9.71 مليون برميل فى تموز/يوليو يوميا ، فى رابع انخفاض شهري على التوالي ،فى علامة سلبية على مستويات السحب والطلب فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.