شكرا لقرائتكم خبر عن "البناء والتسويق" توقع اتفاقية تسهيلات بـ 45 مليون ريال مع بنك الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 45 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن هذه التسهيلات سوف تستخدم في تمويل رأس المال العامل وتعزيز نشاط الشركة.

هذا وقد تم منح التسهيلات استنادا علي قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر، علماً بأن هذه التسهيلات دوارة تجدد كل عام.

وحققت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، زيادة في صافي الأرباح بعد الزكاة، بنسبة 274.8% في العام 2020، لتصل إلى 23.32 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 6.22 مليون ريال في 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى 205 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 170.9 مليون ريال خلال العام 2019.