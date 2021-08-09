شكرا لقرائتكم خبر عن 248 مليار ريال إيرادات بالميزانية السعودية في الربع الثاني 2021 غير النفطية 47% منها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الميزانية السعودية في الربع الثاني 2021 أن الإيرادات بلغت 248 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.

ووفقا لموقع وزارة المالية، كشفت بينات الميزانية السعودية، نمو الإيرادات غير النفطية (47%) وبنسبة 203.3% إلى 115.96 مليار ريال في الربع الثاني 2021 مقابل 38.23 مليار ريال في الربع الثاني 2020.

كما ارتفعت الإيرادات النفطية (53%) في الربع الثاني من 2021، بنسبة 38% إلى 132 مليار ريال، مقابل 95.72 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.