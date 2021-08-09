شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "البحر الأحمر" ترتفع 7.7% بالربع الثاني 2021 لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة البحر الأحمر العالمية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 7.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 29.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 27.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائرا تشغيلية بلغت 26.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 25.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض الإيرادات وانخفاض إجمالي الربح مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 127.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 128.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 62.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 52.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 32.7 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل خسائر بلغت 25.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.