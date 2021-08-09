شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دلة الصحية" تتضاعف أكثر من 6 مرات بالربع الثاني لزيادة إيرادات التشغيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة دله للخدمات الصحية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 618.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 50.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 68.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة إيرادات التشغيل نتيجة لتنامي اعداد المراجعين والمرضى المنومين بمستشفيات دله، وزيادة نسب تشغيل مستشفى دله نمار مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كذلك ارتفعت إيرادات مجموعة شركات دلة الصحية ونتائج اعمالها الناتجة عن الاستحواذ على غالبية الحصص من شركة درع الرعاية (المالكة الأغلبية حصص ملكية مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية) وشركة مستشفى مركز مكة.

وارتفعت الإيرادات إلى 490.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 247.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 104.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 26.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 54.6 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.