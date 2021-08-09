توضيح من “المالية” عن كيفية تمويل عجز ميزانية الربع الثاني لعام 2021

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

كشفت بيانات وزارة المالية عن تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021 تسجيل عجز بلغ 4.61 مليار ريال.

وأوضحت البيانات أن العجز الذي سجلته الميزانية جرى تمويله من الدين الداخلي بقيمة 17.6 مليار ريال، إضافة إلى تمويل من الدين الخارجي بقيمة 3.8 مليار ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك مبلغاً متبقياً من إجمالي التمويل لم يُستخدم في تمويل العجز خلال النصف الأول، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام.