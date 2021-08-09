شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة السعودية فى أول جلسة بالعام الهجرى الجديد.. وصعود الأسواق الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.15% خاسرًا 17.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11197.97 نقطة، وهبطت بورصة قطر، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية، وتعطلت بورصتي البحرين والكويت بمناسبة السنة الهجرية.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسرًا 17.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11197.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.94% رابحًا 227.34 نقطة ليغلق عند مستوى 24506.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.6 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.61%، ثم قطاعي المرافق العامة والأدوية بنسبة 0.54%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.35%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.32%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 9.74%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 9.02%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 7.31%، وتراجع 138 سهمًا على رأسها سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 4.49%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 3.81%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 3.27%، فيما تصدر سهم "السعودي الألماني الصحية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 398.3 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.12% خاسراً 13.44 نقطة ليغلق عند مستوى 10940.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 283.5 مليون سهم بقيمة 515.1 مليون ريال عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 27 سهمًا، واستقرت 5 أسهم. وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.49%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.3%، 0.29%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.14%.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى 2823.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 71.8 مليون سهم محققة ما قيمته 99.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1750 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%، 0.4%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 14.60%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 2.51%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.69%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.2 مليون ورقة بقيمة 25 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.95% رابحًا 71.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7572.823 نقطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.338 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 252.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 4787 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.23%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.4%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.3%، 0.14%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 7.89%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 6.04%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.85%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 39.39%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 9.09%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 326.3 مليون درهم.