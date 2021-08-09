شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 736 القادمة من إسطنبول تم تفتيش حقائب راكب مصري الجنسية قادم من تركيا يدفع عربة حقائب بها 2 شنطة إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة وبتفتيشهما تبين عدم وجود أية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية

وفوجئت روضه عبدالدايم مأمور الجمرك بالراكب يحاول الخروج من الصاله الحمراء بسرعة حاملا شنطة أخرى كبيرة الحجم لم يتم تفتيشها ولم يتم عليها اي اجراءت جمركية فعرضت الأمر علي ابراهيم عامر مدير الحركة ورضا أبو العزم مدير الجمرك فطلب من الراكب فتح الشنطة فتبين وجود ١٦٦٥ عبوات وحقن وشرائط وزجاجات أدوية لعلاج الأورام السرطانية أنواع وأشكال وأحجام مختلفه ومتنوعة .

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 800 ألف جنيه .

وتم العد والتحريز استمارة الجرد بمعرفة هيثم أحمد ومصطفى بحر ومحمد قنديل .

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط رقم 120 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .