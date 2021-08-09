شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين ليغلق عند مستوى 10800 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 10800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13210 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4206 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3835 نقطة.